Шлагбаум подвел: «Ласточка» врезалась в автобус

В Санкт-Петербурге расследуют ДТП с частным пассажирским автобусом и въехавшим в него на железнодорожном переезде скоростным поездом «Ласточка», в результате которого чудом не погибли находившиеся в автобусе люди. Как рассказал «Газете.Ru» оперативный дежурный ГИБДД по Санкт-Петербургу, инцидент произошел в 11.18 в субботу, 17 февраля. По предварительной информации

частный пассажирский автобус MAN, в котором находились 15 пассажиров, выехал на железнодорожный переезд. В этом момент на переезде сработали железнодорожные плиты — они поднялись, как это делается в момент, когда загорается красный сигнал, и автобус оказался заблокированным прямо посередине путей.

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Водитель автобуса быстро сориентировался и успел вывести всех пассажиров до того, как в транспортное средство въехал скоростной поезд «Ласточка», следовавший в сторону Выборга. Однако шофер, спасая людей, не успел далеко отбежать. В итоге после того, как «Ласточка» протаранила транспортное средство,

его отбросило прямо в сторону водителя – мужчина получил серьезные травмы и в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

Также автобус задел будку дежурного по переезду. Больше, по данным ГИБДД, в ДТП никто не пострадал. По данным ГУП «Пассажиравтотранс», автобус вез семьи на горнолыжный курорт «Пухтолова Гора».

В ГИБДД не смогли уточнить, на какой именно сигнал светофора следовал водитель автобуса и нарушал ли он ПДД — в ведомстве заявили, что вся информация проверяется, а также что проводится расследование.

Однако, как

рассказали «Газете.Ru» очевидцы, водитель автобуса ехал именно на «зеленый» сигнал, однако «произошел какой-то глюк, и шлагбаум закрылся с обеих сторон».

«Водитель начал движение на переезд, когда переезд был открыт! А когда заканчивал проезд по переезду, был заблокирован противотаранным устройством, ему просто некуда было деться! Автобус туристический, большого размера, оказался в негабарите», — написал в соцсетях один из очевидцев по имени Алексей.

«Моя мама ехала в этой электричке, сразу за машинистом. И она сказала, что машинист сигналил, и с переездом что-то случилось. Хорошо, что без жертв», — написала в соцсетях одна из пользователей.

«Мы вызвали спасателей в 11.22. Стояли третьей машиной на переезде. Шлагбаум закрылся за 40-50 секунд до «Ласточки». Мы только успели остановиться из поворота. Видела, как стрелочница в домике металась, как «Ласточка» принимала меры для торможения и сигналила. Чудо что без жертв!!! Если вызовут — готовы идти свидетелями и подтвердить, что стрелочница не спала», — написала Оля Коновалова.

Пассажиры «Ласточки» также сообщили, что почувствовали, как тормозит поезд — «такое чувство было, что кто-то дернул стоп-кран, многие люди ехали стоя, но не упали, удержались», рассказали участники событий.

Очевидцы также заявили, что долгое время шофер просто лежал на снегу, и пожаловались, что «скорая» ехала слишком долго.

Так, пассажир «Ласточки» Сергей Суслов рассказали «Газете.Ru», что слышал, как у лежащего на снегу водителя сидела его дочь, скорее всего ребенок.

«Я ехал во втором составе, одна дверь была открыта, и охранник разрешил мне спрыгнуть, — рассказал Суслов. — Я видел и слышал, как дочь плакала и сказала: «Потерпи, папа, «скорая» скоро приедет». Все были в шоке, и я до сих пор тоже не могу отойти. Неподалеку находится поселок Рощино, до него ехать пять минут, а пожарных и скорой помощи не было около 25 минут.

Автобус поначалу дымился. Все испугались, что загорится и взорвется, но обошлось».

Очевидцы также рассказывают, что после ДТП водитель сказал, что «сам ничего не понял, что произошло».

В пресс-службе РЖД «Газете.Ru» подтвердили, что 17 февраля в 11:26 на охраняемом железнодорожном переезде 56 км, расположенном на перегоне Зеленогорск-Рощино, произошло столкновение рейсового автобуса и поезда «Ласточка» №7503.

«Водитель автомобиля выехал перед приближающимся поездом на железнодорожный переезд, оборудованный шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — сообщили в РЖД «Газете.Ru».

На Октябрьской железной дороге работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Аварии на железнодорожных переездах в России происходят довольно часто – чаще всего причинами становятся действия водителей автомобилей или автобусов, которые пытаются проскочить на красный или мигающий зеленый сигнал светофора.