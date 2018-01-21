Не пить и жечь машину: как не замерзнуть в путешествии

Пока жители столицы до середины января жаловались на слишком теплую зиму и отсутствие снега, во многих регионах России царят настоящие морозы и снежные бури, жертвами которых могут стать, а кое-где, к сожалению, уже становятся автомобилисты, которые попали в трудную ситуацию на дороге. Чтобы избежать возможных смертей, в Ямало-Ненецком автономном округе Госавтоинспекция уже просит водителей не совершать дальние поездки. А тех, кто отправляется в путь, несмотря на предупреждение, принудительно включают в автоколонны.

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^^Как замерзают в автомобилях ^^^

Несколько дней назад в Якутии двое мужчин замерзли насмерть, отправившись на автомобиле ВАЗ-2107 на коневодческую базу для встречи с заводчиком. Компанию из пяти человек не испугала информация о том, что температура воздуха составляет около -50°C, и они отправились в путь. Добравшись до места, они обнаружили записку от коневода, который отправился на соседнюю базу в 20 км на поиски своих собак.

Мужчины приняли решение следовать за ним, но в пути около двух часов ночи у машины сломался генератор и отказал двигатель. Сотовая связь не работала, поскольку путешественники уехали слишком далеко от населенных пунктов.

Тогда жители Якутии решили продолжить путь пешком. Двое из них были одеты слишком легко и стали замерзать. Первый из добравшихся до базы мужчина сообщил о произошедшем в полицию, однако ко времени прибытия сотрудников правоохранительных органов двое мужчин замерзли насмерть.

Похожий случай произошел в Свердловской области: семья глухонемых людей едва не замерзла в сломавшейся отечественной «семерке» на 177-м километре Тюменского тракта. Температура опустилась до минус 27°C, и у машины заглох двигатель. Вызвать помощь по телефону люди не могли и остались сидеть в замерзающем автомобиле. Лишь поздней ночью мигающий аварийными сигналами автомобиль встретили на пути сотрудники ГИБДД. Окна «семерки» к этому моменту уже замерзли и покрылись инеем.

Полицейские обнаружили в салоне пятерых замерзающих человек: cупругов, бабушку и двоих детей, младшему из которых всего три года. Все они, как оказалось, ехали из Екатеринбурга в Тюмень.

Расстояние между городами около 600 км. Их привезли в участок, отогрели, накормили и помогли починить автомобиль.

Едва не закончилась трагедией и поломка автомобиля в Иркутской области. На глухой трассе, где до ближайшего населенного пункта было 30 километров, у женщины с ребенком заглохла машина при температуре - 47 градусов. Если бы не помощь спасателей, которым удалось сообщить о ситуации, поломка, скорее всего, закончилась бы трагедией.

Расслабляться не стоит и жителям столицы: пусть и с опозданием, но Крещенские морозы придут в Москву к следующим выходным. Ночная температура может опуститься до отметки в -20°С, а на дороги обрушатся метели.

Подготовка автомобиля

Своими советами о том, не стать жертвой снежного плена, подготовиться к дальней поездки в мороз и не замерзнуть насмерть, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза России Ян Хайцеэр.

«Если вы знаете, что вам предстоит дальнее путешествие или затяжной многочасовой переезд между городами в суровых условиях, прежде всего вам нужно заехать на ТО и проверить, в каком состоянии находится автомобиль, — говорит Хайцеэр. --

Стоит использовать специальные антизамерзающие жидкости — от добавок в дизельное топливо, вытесняющих парафин, до брызгалок в личинки для автомобильных замков.

Если путешествие дальнее и предполагает переезды вне населенных пунктов, стоит обеспечить запас топлива. Жители северных районов обычно оборудуют автомобили дополнительными топливными баками. Если у вас такой необходимости нет, можно взять с собой канистры. Даже если ночевка не планируется, все равно положите в багажник спальные мешки — если вы встанете в пути, автомобиль рано или поздно начнет «забирать» тепло, и, сидя в нем, согреться не получится. Обязательно иметь с собой сухой паек, печку, на которой можно будет разогреть еду.

Позаботьтесь и о дополнительных запасных колесах — я всегда кладу с собой не одно, а два. Потому что от сильного мороза колеса может разорвать, и их не починить при помощи герметика.

Очень полезна будет паяльная лампа — она выручит, если топливо замерзнет в топливопроводе — опытные водители грузовиков без нее вообще не ездят».

Если речь идет об экстремальной поездке, то, по словам путешественника, стоит обзавестись дополнительными печками.

«Хорошие есть у немецких производителей, но есть и российские: как предпусковые, прогревающие двигатель, так и салонные. Удовольствие это не дешевое, но, если температура за бортом опускается ниже -50°C, тепла в машине может просто не хватить, — советует автомобилист. — Полезны будут и разные расходные материалы, например, кусок брезента — им можно будет дополнительно укрыть двигатель. Бывают подогреваемые топливные элементы, фильтры — по этим вопросам подробнее можно проконсультироваться на станции ТО. Жителям регионов с суровыми погодными условиями, которым приходится часто путешествовать, стоит иметь внедорожники с опцией блокировки дифференциала и лебедки с силовыми рывковыми тросами, которые не порвутся с первого раза. Чтобы не остаться без связи, нужно иметь спутниковый телефон или радиостанцию. Да, многое из этого стоит дорого, но если есть угроза для жизни, экономить на этом нельзя».

Планирование маршрута

В случае, если водителю предстоит длинная поездка, советует Хайцеэр, обязательно нужно внимательно изучить маршрут, отметить пункты отдыха, питания и техобслуживания. Самое важное, какой протяженности бы ни был маршрут, необходимо предупреждать близких и заинтересованных людей о том, куда и в какое время вы планирует приехать. Так, если бы семья из Екатеринбурга договорилась с друзьями, к которым ехала в Тюмень, прибыть к ним к определенному времени, те бы поняли, что в поездке что-то произошло, и помощь могла бы прибыть гораздо раньше.

«Когда люди, к примеру, отправляются в экспедицию в горы, уходят в море, они обязательно регистрируются и сообщают о своих планах, — говорит путешественник. — То же самое необходимо делать в любой сложной поездке».

Качественная одежда и одеяла

Базовый набор при путешествии суровой зимой обязательно должен включать качественную теплую одежду, на которой нельзя экономить, спальники, запас топлива и еды. Об этом каждую зиму напоминают и в МЧС.

Так, зимой многие автолюбители пренебрегают теплой одеждой и обувью, мол, в машине и так тепло. Однако бывалые водители никогда не выезжают зимой, не захватив с собой меховую верхнюю одежду, а также перчатки, шапку и обувь на меху.

Не будут лишними и теплые стеганые одеяла: шерстяные, ватные, синтепоновые.

«Носки из шерсти вашей любимой собаки — это, конечно, очень хорошо. Но сегодня нас греет термобелье, флисовая одежда, правильная пуховая — лучше всего на гагачьем пуху, — напоминает Хайцеэр. — На одежде экономить нельзя, не стоит покупать дешевые вещи низкого качества. Не нужно много вещей, но выбирать лучше многослойные варианты — что-то можно снять в машине, а при выходе сразу надеть. Считайте себя альпинистом, который идет в гору — вы бы экономили на снаряжении, выбирали бы тросы подешевле? Тут то же самое. Должна быть запасная обувь».

Уйти пешком шансов нет

Если беда все же случилась, первым делом обращайтесь в службу спасения по телефону «112». Если же связи нет, придется подготовиться к длительному ожиданию помощи. Опытные путешественники предупреждают — у тех, кто застрял в безлюдной местности, дойти до помощи пешком в лютую стужу шансов практически нет. Если речь не идет о нескольких километрах дороги.

«Уйти пешком шансов нет — может быть, пройти 20 км еще реально, если точно знаешь, куда идти, — говорит Хайцеэр. — Но на 100 км уходить нельзя. Как-то в моей жизни, когда я служил в советской армии, произошла такая история. Я был связистом в зенитно-ракетных войсках. И мы зимой с водителем поехали на задание в степи в районе города Семипалатинск. В ближайших 100-150 км вокруг — никого, сориентироваться нельзя, иметь радиоприемники было запрещено. Началась сильная пурга. А мы на автомобиле ГАЗ-66, он сломался, мы встали. Часа через три все стало замерзать — потому что по сути это была деревянная будка с окнами, греться было нечем.

Я достал все, что было в машине, и начал жечь это частями — обливал остатками бензина и поджигал. Когда за нами часов через 16 приехала помочь, я дожигал последнее колесо: иначе мы, может быть, и не погибли, но отморозили бы себе все, что можно. Чуть тогда не отдали под трибунал, но все обошлось».

Кроме того, как не бояться решительно действовать в экстремальных ситуациях и пожертвовать частями автомобиля, путешественник предупреждает — нельзя все время сидеть в замерзающей машине, нужно постоянно двигаться. Спиртное пить нельзя — при расширении сосудов идет повышенная теплоотдача. Им можно только растираться.

При аварийной остановке спасатели рекомендуют подавать сигналы тревоги прерывистыми гудками, а для привлечения внимания повесить кусок яркой ткани на автомобиль – машину при возможности стоит поставить против ветра. А чтобы машина максимально долго удерживала тепло, нужно устранить все возможные источники сквозняков. В МЧС советуют оклеивать дверные проемы по периметру скотчем. Так, каким бы качественным ни было уплотнение дверей автомобиля, герметичным его не назовешь. Дверное резиновое уплотнение со временем сминается и протирается. В полевых условиях решить эту проблему можно довольно просто — нужно взять в дорогу широкий бумажный скотч. Он и прилипает отлично, и клей после себя на поверхности не оставляет.

Самые тонкие участки в автомобиле — это окна. Быстрее всего тепло уходит именно через оконное стекло. Отправляясь в дорогу, захватите с собой пледы, покрывала или хотя бы полиэтиленовую пленку, чтобы занавесить окна в стоящем на морозе автомобиле. Дополнительно утеплить машину можно и снегом — для этого понадобится саперная лопатка. Достаточно набросать снежный валик вокруг авто до уровня дверного порога, чтобы отгородить пространство под днищем от холодного воздуха извне.