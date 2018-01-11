«Не мог водить в коме»: водитель доказывает свою трезвость

Автомобилисту из Архангельска Андрею Никулину приходится доказывать свою невиновность по делу о пьяном вождении после рядового ДТП с неожиданными последствиями. Как рассказал «Газете.Ru» сам 25-летний Никулин, который работает ведущим праздничных мероприятий, неприятная история произошла с ним еще 29 сентября 2015 года. В тот день он ехал за рулем своего седана Renault Symbol, когда на перекрестке проспекта Обводный канал и улицы Гайдара ему не уступила дорогу девушка на автомобиле Mazda, после чего произошло столкновение.

Никулин ударился головой о руль, поскольку не сработали ремень и подушка безопасности. Несмотря на это, он сориентировался и сам вызвал скорую помощь и сотрудников ГИБДД.

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«Я ехал за рулем совершенно трезвым, — рассказал Никулин. — Когда на место приехали врачи, а потом и сотрудники ГИБДД, никаких подозрений в том, что я был пьяным, вел себя неадекватно, у них не появилось. Меня отвезли на «скорой» в больницу, где сразу трое врачей меня осмотрели, зафиксировали легкое сотрясение мозга и отпустили.

Никаких признаков опьянения у меня не обнаружили, но кровь из вены для теста на алкоголь, как это всегда делается при ДТП с пострадавшими, взяли.

Правда, я не видел, как пробирку опечатывали — после забора меня сразу отправили делать томографию».

После ДТП девушка на Mazda сама признала, что нарушила ПДД, и Никулин получил полное возмещение ущерба от страховой компании. После этого он, ничего не подозревая, купил новый автомобиль взамен разбитого. Однако, когда спустя примерно три недели его вызвали в ГИБДД ознакомиться с протоколами и материалами дела, оказалось, что

медицинское исследование выявило у молодого человека тяжелую степень опьянения — в крови у него нашли 3,95 промилле алкоголя. В таком состоянии человек должен находиться в бессознательном состоянии и не реагировать на происходящее вокруг.

Кроме того, есть риск впасть в алкогольную кому, возможен даже летальный исход.

«Когда инспекторы сами увидели эту цифру, то очень удивились и сказали, что суд первой инстанции, куда они отправят материалы, обязательно должен признать произошедшее ошибкой, — говорит водитель. — Потому что они сами бы запомнили, что я был в таком неадекватном состоянии, кроме того, в протоколе были бы пометки о том, что у меня обнаружены первичные признаки опьянения: запах изо рта, нетвердая походка и так далее. Но ничего этого не было. Врач скорой помощи, который осматривал меня после ДТП, также указал, что «клиники опьянения нет».

В больнице меня осмотрели нейрохирург и травматолог — никаких нарушений двигательной сферы и изменений психической деятельности, характерных для пьяного человека, они также не выявили. Неужели они не смогли бы понять, что я в стельку пьян, что я не смог бы ехать в коме?».

В конце концов Никулин стал отслеживать, когда пройдет заседание по его делу — надеялся пригласить туда врачей скорой помощи и, возможно, самих инспекторов ГИБДД. Но мировой суд состоялся сразу после новогодних праздников в 2016 году, а извещение об этом водитель получил, по его словам, спустя более чем десять дней.

Мировой судья, основываясь на результатах экспертизы, в отсутствие автомобилиста признал его виновным в пьяном вождении — его лишили прав на полтора года, а также оштрафовали на 30 тыс. рублей.

«Я попытался обжаловать решение мирового суда, но не успел со сроками. Обращался в прокуратуру, но это тоже не дало результатов, — посетовал автомобилист. — Купленную в кредит новую машину мне пришлось продать, я потерял работу, которая требовала наличие автомобиля. Однако в 2017 году я услышал о деле «пьяного мальчика» из подмосковной Балашихи, узнал, что судмедэксперт допустил грубую ошибку, и понял, что и в моем случае могла иметь место ошибка экспертов. Ведь кровь я сдавал в одном месте, потом образцы курьером доставили в лабораторию. И там врачи запросто могли спутать мою пробу с чьей-то другой».

Как пишет местное издание «Регион 29», химико-токсикологическое исследование крови, взятой в больнице у Андрея Никулина, проводили в областном психоневрологическом диспансере. Заместитель главного врача по наркологии Вячеслав Никуличев заявил журналистам, что никаких ошибок в анализах быть не могло.

«Если возникает необходимость, по назначению врача у водителя берется биожидкость — кровь или моча, — рассказал замглавврача. — По правилам, надо взять две пробы — основную и контрольную, которая хранится в течение двух месяцев. Им присваивается шестизначный номер, который наносится на ярлычок, на нем пациент расписывается, все это упаковывается в его присутствии таким образом, чтобы емкость нельзя было вскрыть без нарушения целостности. Курьер привозит биожидкость, и сотрудник нашей лаборатории осматривает упаковку — если она нарушена, образец не возьмут на исследование».

По словам Никуличева, экспертизу крови Андрея Никулина в диспансере провели в полном соответствии с приказами. В журнале регистрации указано, что она поступила в 10:30 30 сентября 2015 года, а исследовали ее на следующий день.

«Исследования у нас проводятся методом газовой хроматографии, который считается самым современным и надежным, — сказал Никуличев. — Оборудование регулярно проходит поверку. В работу газового анализатора невозможно вмешаться, он определяет уровень алкоголя автоматически. Но отмечу, что мы лишь провели исследование и отправили результаты заказчику. Заключение о состоянии опьянения наши специалисты не выносили. Они даже не видели этого человека. Вот если бы водитель проходил у нас полное медосвидетельствование, мы бы составили акт на основе всех имевшихся данных».

Водитель рассказал «Газете.Ru», про после происшествия пообщался с врачом «скорой», который осматривал его после ДТП. И хотя медработник признался, что в потоке вызовов в памяти многое не откладывается, настолько пьяного водителя все-таки запомнил бы.

«Он и специалист, который проводил экспертизу, говорят, что при такой концентрации этанола характерны угнетение сознания вплоть, даже кома, я не смог бы держаться на ногах, — говорит Никулин.

Поэтому я считаю, что произошла путаница — мою пробу спутали с чьей-то другой, в больнице мне сказали, что я не первый, кто приходил к ним с такими жалобами».

Между тем заведующий архангельского судебно-химическим отделением областного бюро судмедэкспертизы Андрей Домашин отметил, что при перевозке образцов необходимо исключить возможность повреждения емкостей, попадания в них другой жидкости, отклеивания этикеток, подмены материала. По его словам, важно соблюдать условия хранения — при температуре до -4 градусов со сроком до пяти суток. Лучше всего, по его оценке, проводить исследование в течение 24 часов после забора.

В настоящее время Никулин вместе с адвокатом готовит жалобу в областной суд. В 2017 году он обратился к независимому эксперту, который изучил все материалы дела. Он пришел к выводу, что каких-либо объективных признаков, свидетельствующих о наличии алкогольного опьянения в момент ДТП, не имелось как с позиции действующего правового регулирования медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителя, так и с экспертной и клинической точек зрения. Автомобилист намерен вернуть себе не только водительские права и отменить штраф, но и потребовать моральную компенсации с больницы и ответственных за результаты неверного, по его мнению, исследования.