В России запустили новую программу психологического отбора солдат

В России запустили новую программу профессионально-психологического отбора военнослужащих, которая распространяется как на призывников, так и на претендующих на места контрактников. Специалисты смогут выявлять лиц со склонностью к асоциальному поведению, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Сообщается, что система была апробирована уже в нынешний призыв. Психологи обращают особое внимание на признаки, которые могут указывать на неадекватное поведение. Если тесты демонстрируют склонность к девиантному поведению, эта информация направляется врачу-психиатру, который входит в состав медкомиссии, сказано в материале.

Как рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский, что благодаря новым методикам минувшей весной специалистами были выявлены около 2 тысяч призывников с признаками девиантного поведения. Молодых людей не допустили к службе.

При этом у граждан не обязательно должны иметься ментальные нарушения. У молодого человека может и вовсе отсутствовать какие-либо психиатрические диагнозы.

Новость дополняется.