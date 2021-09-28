Установлена личность срочника, сбежавшего с оружием из воинской части на Урале

Установлена личность солдата-срочника, который ранее сбежал из воинской части в поселке Свободный в Свердловской области с автоматом Калашникова и штык-ножом, сообщает портал E1.RU.

По данным СМИ, это 20-летний Иван Катлинских, которого призвали из Тюмени. Сам военнослужащий родом из села Бердюжье.

Источник E1.RU уточнил, что были обнаружены личные вещи срочника, а также оружие.

Ранее сообщалось, что из воинской части в поселке Свободный в Свердловской области сбежал солдат с автоматом Калашникова и штык-ножом. Уточняется, что воинское отделение относится к Ракетным войскам стратегического назначения. В пресс-службе министерства обороны, а также в самой ракетной дивизии никак не прокомментировали данную ситуацию.

В региональном МВД не стали комментировать эти сообщения, рассказали в СМИ.

В конце июля стало известно, что военнослужащего заподозрили в убийстве жителя города Ельня, расположенного в Смоленской области. Солдата задержали, проводятся следственные действия в связи со смертью человека. Также назначены судебные экспертизы.