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Российский «Панцирь-С» сбил в Сирии дрон боевиков

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Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ/РИА «Новости»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С» уничтожил беспилотник (БПЛА), при помощи которого боевики из Идлибской зоны деэскалации пытались атаковать авиабазу Хмеймим. Об этом в ходе брифинга сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, его слова приводит ТАСС.

«В 12:30 средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации», — отметил Кулить.

Цель была успешно ликвидирована при помощи ракетного вооружения «Панциря» на удалении от авиабазы, уточнил Кулить. По его словам, пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет. Авиабаза работает в штатном режиме.

В конце июля, в рамках учений на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии были переброшены самолеты МиГ-31К, способные применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», а также противолодочный самолет Ил-38.

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