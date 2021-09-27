Вучич заявил, что в Косово будут задействованы сербские силы в случае бездействия НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Косово будут задействованы сербские силы в случае нападения на сербское население в крае и бездействия НАТО. Об этом глава государства сказал в эфире TV Pink.

Вучич подчеркнул, что Сербия не поднимала армию и полицию, но повысила их готовность.

«Сербия (армия и полиция страны – ред.) не вошла на территорию Косово не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому что в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него... не имеем права этого делать», — заявил сербский лидер.

По его словам, он подтвердил отсутствие планов вводить войска в Косово в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Белград будет ждать реакции Североатлантического альянса 24 часа, если ответа не последует, будут приняты меры, подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что на границе Сербии и Косово произошло обострение. Косовский спецназ занял переходы на административной линии с Центральной Сербией, что вызвало возмущение жителей Сербии, которые устроили протесты около границы.

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович, вместе с российским послом Александром Боцан-Харченко и военным атташе генерал-майором Александром Зинченко, посетили линию разграничения между Сербией и Косово. В российском посольстве заявили, что снова было констатировано, что единственным путем к разрядке созданной Приштиной напряженности является отмена всех односторонних действий, которые она предприняла, а также возвращение к докризисному статус-кво.