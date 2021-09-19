Макрон отменил визит в Берн из-за отказа Швейцарии от покупки французских истребителей

Швейцария отказалась от покупки французских истребителей Rafale — вместо них она решила приобрести американские истребители F-35, передает швейцарское издание Le Matin.

Сообщается, что этот шаг «крайне рассердил» президента Франции Эммануэля Макрона, в связи с чем он отменил ноябрьский визит в Берн и встречу с президентом Ги Пармеленом. Однако французские власти отмечают, что визит «не был окончательно согласован», поэтому говорить о его отмене было бы некорректно.

«После громкой пощечины, нанесенной Австралией, которая отменила контракт 2016 года на покупку французских подводных лодок на сумму более 61 миллиарда франков, теперь она [Франция] недовольна еще и Швейцарией», — пишет издание.

Франция отозвала своих послов из США и Австралии. Поводом послужило создание альянса AUKUS (Великобритания — США — Австралия), из-за которого Париж потерял контракт с Канберрой на поставку 12 подлодок. В Госдепе США в свою очередь заявили, что понимают позицию Франции в ситуации с альянсом AUKUS и отказом Австралии от приобретения неатомных подлодок Barracuda от французского консорциума Thales/DCNS.

Ранее британская газета The Sunday Times написала, что детали AUKUS согласовали на саммите G7 «за спиной» у президента Франции.