В России разрабатывают винтовку под калибр НАТО

Компания ORSIS разрабатывает сверхдальнобойную винтовку калибра НАТО, заявил РИА «Новости» конструктор предприятия Максим Байметов.

«Мы решили пойти ещё дальше: создать крупнокалиберную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg (12,7 × 99 мм), который применяется в широком спектре оружия, от винтовок и вплоть до пулеметов», — сказал конструктор.

По его словам, она сможет поражать цели на расстоянии 2,5-3 километра. Испытать новинку планируется в начале следующего года. Байметов отметил, что изначально оружие планировалось предлагать на экспорт, однако им уже интересуются российские силовые структуры.

«Заявленные нами параметры предполагают, что снайперы смогут поражать цели на расстоянии около 2,5 километров при точной стрельбе, и это будет правилом, а не исключением. Сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит», - пояснил конструктор.

Ранее журнал The National Interest оценил преимущество российского оружия под водой. Отмечалось, что российский автомат двухсредный специальный (АДС), в отличие от многих других автоматов, способен функционировать в условиях полного погружения в воду на длительное время. Это оружие используется в кругах подразделений военно-морского флота, АДС стал заменой для таких моделей, как специальный подводный автомат (АПС) и штурмовая винтовка АК74М. Это «амфибийное» оружие было создано для боевиков-водолазов армии России.