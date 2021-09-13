На учениях «Запад-2021» впервые использовались роботы огневой поддержки

В Министерстве обороны РФ рассказали, что Россия впервые применила ударные роботы «Уран-9» и «Нерехта» в боевых порядках общевойсковых подразделений на совместных стратегических учениях «Запад-2021». Об этом сообщает ТАСС.

«В время розыгрыша практических действий войск (сил) одного из этапов учений «Запад-2021» на полигоне Мулино (Нижегородская область) в боевых порядках общевойсковых подразделений были впервые использованы роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта», — говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве отметили, что «Уран-9» проводили боевые действия совместно с обороняющимися подразделениями и «уничтожали живую силу и бронетехнику» условного противника. Делали это роботы на расстоянии от трех до пяти тыс. метров с помощью огневых выстрелов из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов.

Российско-белорусские учения «Запад-2021» одновременно стартовали на 14 полигонах на территориях двух государств 10 сентября.

В общей сложности охват учений составляет более двух тысяч километров. Мероприятия пройдут от акватории Балтийского моря до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях.