Российские дальние бомбардировщики поразили все мишени на учениях «Запад-2021»

Российские дальние бомбардировщики ТУ-22М3 нанесли бомбовые удары по целям на полигоне «Ружанский» в Белоруссии в рамках учений «Запад-2021». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

В учении приняли участие свыше 20 самолетов, в районе полигона было сброшено больше 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов калибра 30 миллиметров. Все мишени в ходе операции были уничтожены.

Разведка обнаружила группировку условного противника, в том числе аэродром с авиакомплексами. Белорусские истребители Су-30СМ взяли под контроль воздушное пространство, в то время как пилоты штурмовой, бомбардировочной, истребительной авиации ударили по позициям условного противника.

Ранее на учениях «Запад-2021» впервые было проведено ночное десантирование более 600 человек личного состава и 30 единиц военной техники.