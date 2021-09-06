Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Приморье задержали браконьеров, продававших за рубеж части тел амурских тигров 03:09
Журналист рассказал, почему полиция приехала на матч Бразилия — Аргентина 03:00
Во Владивостоке начнут исследования по чипированию 02:51
Экс-замглавы американской разведки: США придется работать с Россией... 02:51
Форвард «Локомотива» может задержаться в Гвинее из-за госпереворота 02:32
«Donda» Канье Уэста попал в список самых востребованных альбомов... 02:28
Иностранцев стали больше привлекать российские сладости 02:07
Экс-жена Мамаева через Instagram потребовала у футболиста купить одежду дочке 02:03
В Гвинее мятежники пообещали гражданам безопасность и сохранность имущества 02:02
Шойгу вспомнил совет Путина, говоря об источнике средств на новые города 01:53

Шойгу заявил о насущности тракта между Европой и Китаем в свете ситуации в Афганистане

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Проект создания маршрута между Европой и Китаем «Кедровый тракт» необходимо реализовать в свете ситуации в Афганистане, считает министр обороны и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«Это сложный, но крайне важный проект. Нам нужно построить современный «Кедровый тракт» — безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем. Необходимость такого транспортного коридора, причем прежде всего безопасного, уже очень четко обозначилась», — заявил Шойгу.

Он напомнил о важности проекта в свете блокировки Суэцкого канала и текущей ситуацию в Афганистане. Также, по его словам, реализация важна и для международных транспортных потоков.

«Для России «Кедровый тракт» имеет огромное значение еще и как возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом», — сказал Шойгу. По его словам, в рамках проекта необходимо модернизировать Транссибирскую магистраль.

15 августа «Талибан» (организация запрещена в России) объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из страны. Американский президент Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных. Сейчас талибы продолжают наступление на неприступное ущелье Панджшер на севере Афганистана.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Европа не способна вести современную войну»
Эксперт рассказал о критической военной зависимости ЕС от Вашингтона
«Этот позор видит весь мир»: Месси в шоке от действий властей Бразилии
Четверых игроков Аргентины хотели арестовать во время матча отборочного турнира ЧМ
«Может обходить защиту антител»: в США изучают новый штамм коронавируса
Эксперты выясняют, может ли «мю»-штамм коронавируса обойти защиту иммунитета
В Киеве подтвердили готовность к встрече Зеленского с Путиным
Захватившие президента Гвинеи мятежники рассказали о его состоянии
В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения
Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королева
Новости и материалы
В Приморье задержали браконьеров, продававших за рубеж части тел амурских тигров
Журналист рассказал, почему полиция приехала на матч Бразилия — Аргентина
Во Владивостоке начнут исследования по чипированию
Экс-замглавы американской разведки: США придется работать с Россией по Афганистану
Форвард «Локомотива» может задержаться в Гвинее из-за госпереворота
«Donda» Канье Уэста попал в список самых востребованных альбомов Billboard
Иностранцев стали больше привлекать российские сладости
Экс-жена Мамаева через Instagram потребовала у футболиста купить одежду дочке
В Гвинее мятежники пообещали гражданам безопасность и сохранность имущества
Шойгу вспомнил совет Путина, говоря об источнике средств на новые города
Еще одна белорусская спортсменка вслед за Тимановской получила польскую визу
В Катаре сделали заявление о продаже алкоголя на ЧМ-22
В Ростове-на-Дону задержали боровшегося с коррупцией полицейского за взятку в 1 млн рублей
В австрийской OMV заявили, что «Северный поток--2» завершат на днях
В Адыгее женщина и двое детей стали жертвами большого ДТП
ФИФА опубликовала заявление по остановке матча Бразилия — Аргентина
Шойгу заявил, что Сибирь обладает большим потенциалом развития новой энергетики
Шойгу рассказал, когда будут готовы предложения по программе развития Сибири
Все новости
Вопрос закрыт: Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым
Песков заявил об отказе Москвы обсуждать Крым с президентом Украины
«Осужденных били по голове ножками от табурета»
В ИК-14 в Хабаровском крае произошел бунт, есть раненые и погибшие
Госпереворот в Гвинее: военные арестовали президента Конде
Государственный переворот в Гвинее инициировали спецназовцы
Свадьба Моргенштерна, изгнание комика из России, Måneskin в Москве
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
Ахмад Масуд назвал условие для перемирия в Панджшере
Лидер афганского сопротивления призвал боевиков покинуть провинцию Панджшер
«Что-то не рассчитали»: вице-премьера Чехии допросят о несостоявшейся поездке в Москву
Полиция вызвала главу МВД Чехии из-за его планов посетить российскую столицу
От охранника в морге до летучей мыши: лучшие роли Майкла Китона
Мурашко призвал страны G20 взаимно признать вакцины от COVID-19
Глава Минздрава призвал не оценивать препараты от коронавируса с политических позиций
Кулинарные блогеры заполонили TikTok. Что они готовят
Что делают самые популярные кулинарные блогеры в TikTok
«Сказали — сам дурак»: как романтические аферисты разводят россиян
Жертвы брачных мошенников рассказали свои истории
Инцидент у Перевального. Пять человек заподозрили в повреждении газопровода в Крыму
Адвокат: ФСБ препятствует встрече с задержанными по подозрению в повреждении газопровода
«Дальневосточный Лас-Вегас»: как будут развивать игорную зону «Приморье»
Под Владивостоком создадут самую крупную в России игорную зону
Польза курения и нефритовые амулеты: почему отзывают статьи о COVID-19
Научные журналы отозвали 154 статьи о COVID-19
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях