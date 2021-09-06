Шойгу заявил о насущности тракта между Европой и Китаем в свете ситуации в Афганистане

Проект создания маршрута между Европой и Китаем «Кедровый тракт» необходимо реализовать в свете ситуации в Афганистане, считает министр обороны и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«Это сложный, но крайне важный проект. Нам нужно построить современный «Кедровый тракт» — безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем. Необходимость такого транспортного коридора, причем прежде всего безопасного, уже очень четко обозначилась», — заявил Шойгу.

Он напомнил о важности проекта в свете блокировки Суэцкого канала и текущей ситуацию в Афганистане. Также, по его словам, реализация важна и для международных транспортных потоков.

«Для России «Кедровый тракт» имеет огромное значение еще и как возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом», — сказал Шойгу. По его словам, в рамках проекта необходимо модернизировать Транссибирскую магистраль.

15 августа «Талибан» (организация запрещена в России) объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из страны. Американский президент Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных. Сейчас талибы продолжают наступление на неприступное ущелье Панджшер на севере Афганистана.