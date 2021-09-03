СМИ: талибы* взяли Панджшер

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» взяло под свой контроль афганскую провинцию Панджшер, где были развернуты силы сопротивления, сообщает турецкая газета Yeni Safak.

«Панджшер, спорный регион в Афганистане, на данный момент пал», — сообщил корреспондент издания.

По его информации, талибы для ознаменования своей победы открыли стрельбу в воздух.

О подавлении талибами панджшерского сопротивления сообщает также РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана, после этого в Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана были развернуты силы сопротивления.

Как объяснил лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, они требуют, чтобы талибы обеспечили свободу и равноправие граждан и создали в республике инклюзивное правительство. Он подчеркнул, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.