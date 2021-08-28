Politico: Байден разрешил ВС США наносить удары по ИГ* без одобрения Белого дома

Президент США Джо Байден предоставил Вооруженным силам страны полномочия для проведения операций по нанесению ударов по любым целям, связанным с группировкой «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением террористической организации «Исламское государство» в Афганистане. Об этом пишет Politico, ссылаясь на трех американских чиновников, ознакомленных с деталями операции.

По информации издания, Пентагон, согласно распоряжению Байдена, теперь может наносить удары по террористам из ИГ (организация запрещена в России) без предварительного одобрения Белого дома.

«Если мы найдем новые [цели ИГ], то мы их атакуем», — сказал один из чиновников.

По его словам, у руководства Минобороны Соединенных Штатов и раньше были такие полномочия, однако Байден в пятницу подтвердил их в инструкциях американским военным.

В ближайшие дни они должны совершить новые авиаудары по целям ИГ.

Ранее Пентагон сообщил о ликвидации двух главарей ИГ в Афганистане. По данным оборонного ведомства США, американские военные нанесли авиаудар по позициям ИГ в Афганистане рано утром в субботу 28 августа.

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.