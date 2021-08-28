Около посольства Туркмении в Кабуле задержаны пакистанцы со взрывным устройством

Рядом с посольством Туркмении в Кабуле, согласно предварительным данным, задержали пакистанцев, у которых было при себе взрывное устройство. Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на портал Hindustan Times.

В издании не уточнили, кем являются задержанные и какие у них были мотивы.

Ранее посольство Соединенных Штатов в Кабуле рекомендовало американским гражданам не приезжать в аэропорт.

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) 15 августа этого года объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они формируют временное правительство. Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года. Аэропорт, как сообщалось до настоящего времени, контролируется военными США, Великобритании и Турции.

Также США закроют свое посольство в Афганистане после 31 августа.