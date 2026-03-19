В Госдуме предрекли Украине дефолт «сегодня или завтра»

Депутат Чепа: когда у ЕС кончатся деньги для Киева, на Украине наступит дефолт
На Украине наступит дефолт после того, как у Европы закончатся средства для финансирования Киева. Тогда украинские власти обвинят в поражении Брюссель. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Дефолт неминуем. Сегодня или завтра он точно будет. В какой-то момент времени Европа откажется от финансирования, несмотря на попытки сегодня преодоления позиции Венгрии. Но завтра у Евросоюза не будет денег на то, чтобы продолжать финансировать Украину. Этот кризис неминуем. За этим последует, несомненно, дефолт. Украина обвинит во всем Европу — вот в том, что это она привела Украину к поражению», — подчеркнул он.

По словам Чепы, ситуация для Брюсселя и Киева усугубляется кризисом на Ближнем Востоке, который, среди прочего, подрывает единство НАТО.

До этого Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет альтернативы кредиту Евросоюза.

Как пишет портал Euractiv, украинский лидер призвал ЕС разблокировать пакет мер поддержки Киева в размере €90 млрд, который в настоящее время «застопорился из-за действий Венгрии». Зеленский заявил, что, по его мнению, «почти все» государства-члены ЕС признают неоправданность позиции Будапешта.

Ранее в ЕС рассказали, будут ли судиться с Венгрией из-за Украины.

 
