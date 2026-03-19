В Германии угнали прицеп с 15 тоннами мармеладных мишек

В федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания неизвестные украли угнали прицеп, в котором было 15 тонн мармеладных мишек, пишет Bild.

По данным полиции, общий ущерб от действий злоумышленников оценивается примерно в €250 тысяч. Сообщается, что грузовик был припаркован на автостоянке. Когда водитель вернулся вечером, прицеп с товаром исчез. При этом тягач остался на месте — предположительно, преступники использовали собственный грузовик, чтобы забрать полуприцеп и скрыться.

В настоящее время полиция ведет расследование и разыскивает подозреваемых. Информации о возможных участниках преступления и местонахождении похищенного груза пока нет.

