Чемпион Паралимпиады раскрыл правду об отношении иностранцев к россиянам

Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Милане — 2026, российский лыжник Иван Голубков рассказал в интервью «Газете.Ru», как к нему относились иностранные спортсмены.

«Иностранцы реагировали на меня нормально, дружелюбно, не считая некоторых, — разное было, конечно. Но на них не обращаем внимание. Китайцы поздравили меня, сфотографировались со мной, поддержали. Было много стран, с кем мы общались. С итальянцами общались тоже», — рассказал Голубков.

Чемпион отметил, что также слышал громкую поддержку от российских болельщиков, которые принесли флаги на трибуны.

«Были российские болельщики, в том числе те, кто живет в Италии. Они приезжали на соревнования. Были флаги наши. Поддержка прямо чувствовалась. До сих пор поздравляют, пишут в соцсетях, подписчиков стало больше. Спасибо всем большое», — сказал Голубков.

Шесть допущенных россиян завоевали 12 медалей (из них — восемь золотых), и поднялись на третье место в общекомандном зачете Паралимпиады.

Ранее чемпион Паралимпиады поделился эмоциями от гимна России: «Ощущения нереально крутые».