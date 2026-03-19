«Впереди еще больше»: Дмитриев спрогнозировал рост цен на природный газ в ЕС

Стоимость природного газа в Евросоюзе в 2026 году может вырасти более чем в два раза выше первоначального прогноза. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Печальные евроэнтузиасты сильно скучают по «Северному потоку». Может быть, завтра им стоит обсудить восстановление «Северного потока» — за их счет», — отметил он.

По данным лондонской биржи ICE на 9 марта, биржевые цены на газ в Европе в начале торгов подскакивали до максимальных с января 2023 года $800 за тысячу кубометров.

9 марта агентство Reuters сообщило, что внезапное прекращение экспорта сжиженного природного газа из Катара (второго по величине экспортера в мире в 2025 году) привело к резкому росту цен на газ на 50% по сравнению с уровнем прошлого года в Европе и Азии.

Ранее глава «Газпрома» прокомментировал низкие запасы газа в Евросоюзе.