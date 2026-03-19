Журналисты RT получили ранения в Ливане

Корреспондент RT и его оператор ранены в результате удара Израиля по Ливану

Корреспондент RT Стив Суини и его оператор ранены в результате удара Израиля по югу Ливана. Об этом телеканал сообщает в Telegram-канале.

Отмечается, что израильский самолет выпустил ракету по машине журналистов, когда они пересекали мост возле военной базы.

Суини и оператор сейчас находятся в сознании и получают медицинскую помощь в госпитале. Предварительно, шрапнель от взрыва зацепила конечности корреспондента.

В начале марта сообщалось, что взрыв произошел неподалеку от офиса телеканала RT в Тегеране.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.