СМИ: ИГ* взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле

Террористическая организация ИГ (организация запрещена в России) подтвердила свою ответственность за два взрыва и стрельбу возле аэропорта Кабула, сообщает Sky News со ссылкой на Telegram-канал группировки.

Пентагон также обвинил боевиков ИГ в случившихся 26 августа атаках. В военном ведомстве ожидают, что группировка совершит новые террористические акты в Афганистане.

Ранее днем два взрыва произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана.

Жертвами атаки стали 11 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США, еще 15 военнослужащих пострадали. Движение «Талибан» (организация запрещена в России) не смогло назвать ответственных за взрывы, но осудило атаку.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула. По словам официального представителя радикального движения, выехать из Афганистана можно будет только до 31 августа.