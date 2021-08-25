Два самолета Минобороны доставили в Киргизию эвакуированных из Афганистана людей

Два самолета Минобороны РФ приземлились на аэродроме Кант в Киргизии, куда из Афганистана доставили граждан республики. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

«Два самолёта военно-транспортной авиации Минобороны России совершили посадку на аэродроме города Кант Киргизской Республики, куда доставили граждан республики, эвакуированных из Исламской Республики Афганистан», — говорится в сообщении.

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. Сейчас они полностью контролируют столицу страны Кабул и другие города. Единственной возможностью уехать из страны пока остается аэропорт Кабула, через которых власти других государств эвакуируют своих граждан.

По поручению президента РФ Владимира Путина Минобороны организовало эвакуацию около 500 россиян и граждан стран ОДКБ из Афганистана. На каждом из четырех российских самолетов находятся бригады военных медиков, также на бортах имеются необходимые запасы воды, пищи и одеял.

Ранее сообщалось, что самолет Минобороны России доставил на аэродром Гиссар в Таджикистане жителей республики, эвакуированных из Афганистана.