Эскизный проект «водородной» ракеты «Ангара» планируют завершить в этом году

Эскизный проект ракеты-носителя «Ангара-А5В» с кислородно-водородной ступенью намечается закончить в этом году. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный конструктор конструкторского бюро «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов.

Основной задачей эксплуатации семейства экологически чистых ракет-носителей «Ангара-А5» является выведение современных и перспективных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты. Так, «Ангара-А5В» сможет выводить около 38 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту и 7,5 тонн — на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой порядка 36 тыс. км).

В августе прошлого года на форуме «Армия-2020» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация готовит контракт на разработку «Ангары-А5В», но он может быть подписан только после подтверждения финансирования по этой программе.

Ранее сообщалось, что испытания ракеты «Ангара-А5В» с водородным двигателем стартуют к 2027 году. Тогда Рогозин заявил, что мощнейший водородный двигатель будет установлен в третьей ступени, это позволит на «Ангаре-5В» выводить полезную нагрузку на низкую околоземную орбиту примерно в два раза больше, чем «Протонами» (40 тонн против 20 тонн, выводимых «Протоном»).