«Калашников» впервые представил пистолет-пулемет ППК-20

Замгендиректора концерна «Калашников» по спецпроектам Денис Фесенко заявил, что пистолет-пулемет ППК-20 для летчиков ВКС России, впервые презентованный на форуме «Армия-2021», оснащен телескопическим прикладом для стрельбы с левого и правого плеча. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

Он отметил, что оружие будет интересно подразделениям спецназа по всему миру.

Ранее сообщалось, что в России завершили государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова ППК-20 в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Витязь-МО». Оружие одобрено межведомственной комиссией. Теперь его можно запустить в серийное производство.

При его создании за основу был взят пистолет-пулемет «Витязь-СН». В новой версии улучшена эргономика оружия и прилагаемого к нему снаряжения. Кроме того, в пистолете-пулемете появился прибор для малошумной стрельбы и была повышена надежность оружия.