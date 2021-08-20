США ограничат ввоз из России ряда видов оружия и боеприпасов

США вводят ограничения на ввоз из России ряда видов оружия и боеприпасов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американский Госдепартамент.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, Вашингтон также ограничивает экспорт в РФ ядерной и ракетной продукции и технологий.

Как указали в Госдепе, ограничения вводятся в связи с «применением РФ химического оружия» и вступят в силу ориентировочно после 7 сентября, когда на сайте правительства Соединенных Штатов будет официально опубликован соответствующий документ.

Ограничения будут действовать по меньшей мере на протяжении 12 месяцев.

20 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон введет санкции в отношении двух граждан РФ и одного российского судна, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2».

В пятницу также стало известно, что Министерство финансов США наложило экономические санкции на российских граждан, которых Вашингтон считает замешанными в инциденте с Алексеем Навальным.