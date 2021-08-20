Салливан: ИГ* может совершить атаки в Афганистане

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC заявил, что боевики филиала ИГ (организация запрещена в России)* (организация запрещена в России) в Афганистане могут нанести удары по американским гражданам, которые пытаются эвакуироваться из Кабула.

«Одна из возможных внештатных ситуаций, которой мы уделяем самое пристальное внимание, заключается в том, что сохраняется опасность террористической атаки со стороны «ИГ-Хорасан», которые являются заклятыми врагами талибов (организация запрещена в России), — заявил Салливан.

Советник Байдена отметил, что США не ожидают сотрудничества между ИГ и «Талибаном», однако при этом ситуация в аэропорту Кабула остается крайне тяжелой.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о необходимости завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Ухудшение ситуации с безопасностью в Кабуле привело к тому, что Пентагон увеличил число военных, чтобы попытаться поддержать порядок в аэропорту.