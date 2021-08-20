Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Наставник «Ливерпуля» Клопп раскритиковал гомофобных фанатов клуба 03:35
Facebook, Twitter и LinkedIn приняли меры по защите аккаунтов афганских пользователей... 03:35
ФСБ рассекретила имена жертв японского «Отряда 731» 03:27
Шотландия второй день подряд увеличивает отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА 03:25
Пловец Колесников о санкциях WADA: это не на пустом месте 03:16
СМИ: российский флот сможет создавать пункты базирования в любой прибрежной точке 02:58
На Урале директор предприятия убил и сжег своего подчиненного 02:42
Байден заявил о необходимости завершить эвакуацию из Афганистана до 31... 02:39
Легенда «Манчестер Юнайтед» рассказал, что он серьезно болен 02:37
Экс-тренер «Барселоны» — об отношениях с Месси: лучше людям не... 02:24

Салливан: ИГ* может совершить атаки в Афганистане

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Wikimedia Commons

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC заявил, что боевики филиала ИГ (организация запрещена в России)* (организация запрещена в России) в Афганистане могут нанести удары по американским гражданам, которые пытаются эвакуироваться из Кабула.

«Одна из возможных внештатных ситуаций, которой мы уделяем самое пристальное внимание, заключается в том, что сохраняется опасность террористической атаки со стороны «ИГ-Хорасан», которые являются заклятыми врагами талибов (организация запрещена в России), — заявил Салливан.

Советник Байдена отметил, что США не ожидают сотрудничества между ИГ и «Талибаном», однако при этом ситуация в аэропорту Кабула остается крайне тяжелой.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о необходимости завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Ухудшение ситуации с безопасностью в Кабуле привело к тому, что Пентагон увеличил число военных, чтобы попытаться поддержать порядок в аэропорту.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Ресурсы разграбят и будут контролировать наркопоток»
Как будет выживать Афганистан под властью талибов* и без международных спонсоров
«В Центральной Азии растет конфликтность — и принимает русофобские формы»
В Узбекистане депутата раскритиковали за русский язык
«С Украиной в Крым вернется жизнь». Главное из интервью Зеленского
Зеленский впервые рассказал крымским журналистам, как намерен вернуть полуостров
Причиной отмены пуска «Союза-2.1Б» стал сбой в наземном оборудовании
Постпред Ирландии при ООН назвала «необсуждаемое» условие для взаимодействия с талибами*
NYT: талибы* разыскивают помогавших США и НАТО афганцев
Селена Гомез рассказала, что стало ключом к ее психическому здоровью
Новости и материалы
Наставник «Ливерпуля» Клопп раскритиковал гомофобных фанатов клуба
Facebook, Twitter и LinkedIn приняли меры по защите аккаунтов афганских пользователей
ФСБ рассекретила имена жертв японского «Отряда 731»
Шотландия второй день подряд увеличивает отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Пловец Колесников о санкциях WADA: это не на пустом месте
СМИ: российский флот сможет создавать пункты базирования в любой прибрежной точке
На Урале директор предприятия убил и сжег своего подчиненного
Байден заявил о необходимости завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа
Легенда «Манчестер Юнайтед» рассказал, что он серьезно болен
Экс-тренер «Барселоны» — об отношениях с Месси: лучше людям не знать правды
Журналист Уткин рассказал, в чем российский футбол скоро станет чемпионом
В Великобритании списки людей на третью дозу прививки изменили в пользу бедных
Гинцбург рассказал, когда Россия может достичь нужного коллективного иммунитета к COVID-19
Шомуродов рассказал, почему ему сложно общаться с тренером «Ромы» Моуринью
Пуск ракеты «Союз-2.1Б» со спутниками OneWeb с Байконура отменен
Опрос: невакцинированные американцы чаще обвиняют привитых в распространении COVID-19
Агент Маньяков о возможной отмене лимита на легионеров: нельзя открывать ворота для всех
Федеральным чиновникам США грозит взыскание за отказ проходить тестирование на коронавирус
Все новости
В Минске заявили о вытеснении мигрантов из Польши в Белоруссию
Власти Белоруссии сообщили, что обнаружили на границе с Польшей четверых мигрантов
На каких машинах ездят автохулиганы
Эксперты выявили автомобили нарушителей ПДД
Из носа в легкие, а потом в мозг. Ученые увидели, как коронавирус поражает организм
Ученые сняли на видео, как SARS-CoV-2 добирается до внутренних органов
Снайпер Петрова против нацистов. История серии игр Call of Duty
Названы дата выхода Call of Duty: Vanguard и цены для владельцев ПК и консолей
Работа руками: откуда берется растительное молоко
Как сделать растительное молоко при помощи блендера и марли
Хотел поговорить с Байденом. Что известно об угрозе теракта в Капитолии
Мужчина, угрожавший взорвать пикап у библиотеки Конгресса, сдался полиции
Шанс улететь — за колючей проволокой. Как солдаты США охраняют аэропорт Кабула
«С возвращением, девочки»: в Нью-Йорке охотятся на героинь «Секса в большом городе»
Фанаты преследуют актрис сериала «Секс в большом городе» на съемках
«Посадили по беспределу»: Хованский написал письмо из СИЗО
Хованский рассказал, какое видео хочет записать после выхода на волю
История с PUBG повторилась. В новом режиме Fortnite копирует Among Us
Создатели Among Us с иронией оценили режим Fortnite про самозванцев
Вэл Килмер не мог говорить семь лет из-за рака. Голос ему вернула нейросеть
ИИ заговорил голосом голливудского актера — сам он был в восторге
«В любом количестве»
Россия готова предоставить самолеты для эвакуации людей из Кабула
«Дети подходят после уроков, ждут концерта, респектуют»
Интервью с группой Tyagotenie — об альбоме «Жар», демонах и рэпе для школьников
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях