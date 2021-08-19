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Военный летчик назвал возможную причину крушения МиГ-29 под Астраханью

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что крушение истребителя МиГ-29СМТ во время тренировочного полета в Астраханской области могло произойти из-за из-за сложных метеоусловий. Об этом он сказал в беседе с «Известиями».

«Это обычные плановые ночные полеты, связанные, скорее всего, с выполнением каких-то задач учебно-тренировочных. Это отрабатывается на определенных маневровых высотах. Может быть столкновение с препятствием, искусственным или естественным», – отметил эксперт.

По его словам, наиболее вероятной причиной падения стали метеоусловия, поскольку близко находятся горы Дагестана и Каспийское море. В частности, к инциденту могло привести попадание в грозовую облачность.

Попов не исключил, что трагедия могла случится из-за потеря контроля высоты в ходе выполнения маневров. Кроме того, он допустил, что летчик отвлекся от приборного полета, а также заявил о возможном отказе техники.

Специалист отметил, что за штурвалом истребителя при ночных полетах должен находиться только профессиональный летчик, поскольку требуется особый уровень подготовки.

При этом он указал на то, что МиГ-29СМТ не сложен в полете, однако у него довольно трудные «высшие пилотажи».

«Влияние определенных метеоусловий, особенности упражнения, выполняемого пилотом и потеря контроля высоты при выполнении полетом. А еще не исключен какой-то отказ техники», — пояснил Попов.

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