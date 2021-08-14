Боевики движения «Талибан*» находятся в 11 км от Кабула

Боевики движения «Талибан (организация запрещена в России)» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.

Также талибы атаковали город Мазари-Шариф, расположенный на севере страны. На окраинах поселения начались ожесточенные бои.

До этого боевики захват Герат и Кандагар, второй и третий по величине города страны. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул и Мазари-Шариф.

Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года. СМИ сообщают, что руководство американского посольства в Кабуле поручило сотрудникам дипведомства уничтожить конфиденциальные материалы из-за опасений, что они перейдут в руки «Талибана».

При этом представители террористической организации обещали не захватывать дипломатические объекты. США в целях предосторожности все же решили эвакуировать своих граждан из посольства в Афганистане.