США начали переброску дополнительных войск в Кабул

США начали переброску дополнительных сил в Афганистан и ожидают, что процесс завершится к концу недели. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает РИА «Новости».

«Перемещение войск, о котором мы объявили накануне, происходит прямо сейчас. Часть одного из батальонов морской пехоты - уже там, в Кабуле, остальные силы будут прибывать в следующие пару дней», — сказал Кирби.

Соединенные Штаты временно размещают три тыс. военнослужащих в аэропорту Кабула для того, чтобы оказать содействие вывозу из страны американского гражданского персонала, в первую очередь дипломатов.

В последнее время «Талибан» (организация запрещена в России) завладел значительными территориями в сельских районах и развернул наступление на крупные города. Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

Также заместитель губернатора Джаузджана Абдула Кадира Малиачлены заявил о том, что талибы полностью захватили северную провинцию Афганистана Джаузджан. По его словам, правительственные силы отступили в район в 15 км к востоку от столицы провинции Шибергана.

Ранее талибы объявили о захвате пятого за день города в Афганистане.