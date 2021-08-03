Белорусские пограничники проводят учения у границы с Литвой и Польшей

Белорусские пограничники проводят комплексные оперативно-тактические учения рядом с Евросоюзом, которые продлятся до 12 августа, передает «БелТА» со ссылкой на Госпогранкомитет (ГПК) республики.

Как сообщается, в маневрах принимают участие пограничники в Гродненской области, которая граничит с Литвой и Польшей.

«Предусматривается три этапа, в ходе которых будут отработаны вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, усиления охраны государственной границы, выявления, блокирования и ликвидации вооруженных формирований, последующей стабилизации обстановки на приграничной территории», — сказано в сообщении.

В ГПК заявили, что основные цели испытаний — совершенствование боевой и мобилизационной готовности погрангруппы, повышение уровня готовности оперативного управления территориального органа погранслужбы руководить штатными и приданными подразделениями «в условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности».

Как отметили в ведомстве, для проведения учений была создана «сложная, динамичная и поучительная обстановка», которая позволяет приблизить действия, участвующих в маневрах, подразделений «к возможной реальной обстановке».

Ранее военные России, Белоруссии и Сербии отработали передислокацию войск на большие расстояния.