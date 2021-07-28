Шойгу заявил, что Россия поможет Таджикистану в случае угрозы из Афганистана

Российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану в случае возникновения угрозы со стороны Афганистана. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».

«Конечно, мы не оставляем без внимания все происходящие на границе события и попытки перемещения боевиков на территорию Таджикистана», — подчеркнул глава Минобороны РФ, напомнив, что Таджикистан является союзником РФ по Договору о коллективной безопасности.

По его словам, 201-я база предназначена для сохранения стабильности и спокойствия одного из членов ОДКБ в Центральной Азии.

Шойгу добавил, что российские военные фиксируют активные перемещения боевиков международной террористической организации «Исламское государство» на территорию Афганистана из разных стран, включая Сирию и Ливию, при этом где-то фиксируется довольно серьезная организованность этих передвижений.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.

Ранее сообщалось, что подразделения российских войск в Таджикистане завершили перегруппировку на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном.