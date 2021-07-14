На флагмане британского флота произошла вспышка COVID-19 во время похода

На флагманском корабле Королевских ВМС Великобритании – авианосце «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth) произошла вспышка коронавируса. Заболели около 100 членов экипажа, сообщает «Би-би-си».

В мае авианосец «Королева Елизавета» отправился из военно-морской базы Портсмута в 28-недельный поход, возглавив международную авианосную ударную группу.

На других кораблях авианосной ударной группы также зарегистрированы случаи заболевания, в ее состав входит около 3700 сотрудников.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что вспышка COVID-19 находится под контролем, все члены экипажа были привиты двумя компонентами вакцины от коронавируса. Предписано носить маски, соблюдать социальную дистанцию, ведется мониторинг ситуации.

Ударная группа авианосца продолжит выполнение своих оперативных задач, и ситуация с коронавирусом не внесет изменения в намеченные планы по развертыванию авианосной ударной группы.

Ранее королева Елизавета II почтила память принца Филиппа, посетив авианосец Queen Elizabeth.