В Британии заявили , что за их авианосцем следила российская подлодка

ВМС Великобритании полагают, что российская подлодка следила за их авианосцем Queen Elizabeth, когда судно проходило в Средиземное море, пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники.

Как сообщает издание, инцидент случился — 27 июня, спустя четыре дня после того, как британский эсминец Defender, который входит в состав международной авианосной ударной группы (АУГ) во главе с Queen Elizabeth, зашел в территориальные воды России вблизи Крыма. В этот день противолодочные морские вертолеты Merlin из состава авианосца сбросили в воду гидроакустические буи, предполагая, что за боевым кораблем Британии ведет наблюдение российская подлодка, говорится в материале.

Издание уточняет, что один из вертолетов для сброса устройств по ретрансляции гидроакустических сигналов был поднят в воздух непосредственно с Queen Elizabeth, а другой — со вспомогательного судна обеспечения Fort Victoria.

Как утверждают источники, российская дизель-электрическая подлодка класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами авианосца, вероятно, входит в состав Черноморского флота ВМФ России.

В Минобороны Соединенного Королевства отказались комментировать изданию информацию о данном инциденте.