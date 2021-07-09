Американский полковник предрек НАТО развал в результате российского удара

Отставной полковник ВВС США Марк Ганцингер рассказал, почему НАТО потерпит сокрушительное поражение в войне с Россией и Китаем. Об этом он написал в колонке для Defense News.

По его мнению, министерство обороны США выбрало неправильную тактику развития вооруженных сил. Пентагон, руководствуясь фразой «качество превыше количества» сокращает численность армии и надеется, что новые технологии увеличат ее боеспособность, добавил он.

На сегодняшний день американской стороне не хватит сил, чтобы отразить нападение равного себе соперника на дальних подступах, сдержать ядерный удар и защитить территорию государства, отметил отставной полковник.

По словам Ганцингера, для того чтобы победить Россию и Китай Соединенным Штатам нужна будет армия, которая способна нанести крупномасштабные высокоточные удары и развить наступление на территории противника.

«Мощь наших Военно-воздушных сил сейчас составляет половину от той, которая нанесла поражение иракской армии в 1991 году», — заявил Ганцингер.

Он подчеркнул, что данных сил недостаточно для успешной войны с ведущими армиями планеты. Как считает отставной полковник, если Китай и Россия одновременно нанесут удар по Тайваню и Прибалтийским странам, а американские войска не смогут дать немедленный подавляющий ответ, это окажет разрушительное воздействие на Соединенные Штаты, низведет страну до уровня второстепенной военной державы, а также разрушит НАТО.

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