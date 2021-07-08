Ту-160 и Ту-95МС выполнили пуски ракет по арктическому полигону

Стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС во время учений совершили пуски крылатых ракет по наземным целям на полигоне в Арктике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пуски прошли штатно, ракеты поразили цели на полигоне, подтвердив заданные точностные характеристики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Вылет самолетов осуществлялся с аэродрома в Саратовской области, когда они были перебазированы из Амурской и Рязанской областей. В ходе полета экипажи преодолели более 4 тыс. километров.

В Минобороны также сообщили, что экипажи самолетов Ту-95МС амурского соединения дальней авиации на полигоне в Иркутской области провели тактические стрельбы из авиационных пушек.

Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС в Саратовской области провели в ходе учений пуски крылатых ракет.