Военный эксперт рассказал о польском проекте по созданию «оружия-невидимки» против России

В Польше с 2013 по 2015 год активно разрабатывался и рекламировался танк-невидимка, написал военный эксперт Питер Сичиу в статье для портала 19FortyFive.

«Концептуальный танк PL-01 напоминал бронетранспортер из научно-фантастических видеоигр. В отличие от современных основных боевых танков, этот легкий танк имел модульный... корпус и мог обеспечить защиту всех частей корпуса и башни от стандартных 30- или 40-мм бронебойных снарядов, также был в числе первых танков с технологией малозаметности», — говорится в статье.

По мнению эксперта, техника создавалась, потому что «польские военные, вероятно, опасались вторжения из России». Прототип был основан на шведском легком танке CV90120-T, отмечает автор статьи.

Технология невидимки делала танк более трудным для обнаружения стандартными тепловыми датчиками. При этом он был покрыт материалами, поглощающими радиоволны, добавил специалист.

Особенностями танка также были задний входной люк и отсек для перевозки солдат, а защищать машину должны несколько слоев модульной брони, которую можно было заменить в полевых условиях, если секции были повреждены.

Отмечается, что PL-01, впервые представленный на Международной выставке оборонной промышленности в сентябре 2013 года, имел сходство с российским танком Т-14 «Армата » — в частности, экипаж из трех человек находился в главном корпусе, а управление беспилотной башней осуществлялось дистанционно.

Также использовались выдуваемые панели на случай попадания снарядов, а внутри танка можно было везти около 40 снарядов, заявил Сичиу.

Он уточнил, что последние несколько лет о проекте ничего не известно. «Возможно, технология стелс была настолько хороша, что он [танк] просто исчез полностью», — пошутил эксперт.

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