ФСБ предупреждала британский корабль об открытии огня при пересечении границы в Крыму

Экипаж пограничного катера ФСБ несколько раз предупредил экипаж британского эсминца Defender об открытии огня в случае пересечения границы России, после чего произвел предупредительные выстрелы по курсу корабля. Видео опубликовал Центр общественных связей ФСБ.

»<...> Пересек государственную границу Российской Федерации. Если зайдет за границу далее 10 кабельтовых, выполняешь предупредительный», — говорит один из сотрудников в командирской рубке судна ФСБ.

Далее эсминцу несколько раз приказывают сменить курс, иначе будет открыт огонь. После того, как Defender не выполняет указание, один из сотрудников экипажа корабля ФСБ дает команду об открытии предупредительного огня, подчеркнув, что само британское судно не должно быть задето. Затем пограничный катер производит три предупредительных выстрела.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24м он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в министерстве обороны Соединенных Штатов считают сообщения о предупредительной стрельбе по эсминцу «примером