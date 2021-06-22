Всех призывников в России вакцинируют от коронавируса к 15 июля

Всех призывников, направленных в войска текущей весной, вакцинируют от коронавирусной инфекции к 15 июля. Об этом заявил заместитель главы Минобороны Тимур Иванов на селекторном совещании ведомства, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в рамках весеннего призыва в войска будет направлены 134 тысячи человек.

Постановлением главного государственного санитарного врача Минобороны от 18 июня введена обязательная вакцинация всех категорий военнослужащих, работников, задействованных на социально важных объектах, а также отдельных категорий федеральных гражданских служащих.

Ранее министр обороны генерал армии России Сергей Шойгу заявил, что основной состав Вооруженных сил РФ привит от коронавирусной инфекции, вакцинированы более 900 тыс. граждан.

Также сообщалось, что Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны начал разработку лекарства от коронавируса, которое будет выглядеть как жевательная резинка.