Генерал из Украины рассказал о способе «перехитрить» Россию

Россия может захватить всю Украину, поэтому президент страны Владимир Зеленский должен ее перехитрить. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, генерал украинских вооруженных сил Вилен Мартиросян в эфире канала «Наш».

По словам военного, украинский лидер временами не понимает, что следует во что бы то ни стало найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что некоторые люди, считающие себя патриотами Украины, рассчитывают устроить бунт, а не работать на благо государства.

Мартиросян заявил, что у Москвы и Вашингтона постепенно улучшаются отношения, в связи с этим он призвал Зеленского прислушиваться к позиции американского лидера Джо Байдена.

«Надо найти ту черту, чтобы Путин тоже помогал и работал на Украину», — сказал генерал.

Он отметил, что Россия «обязана» восстановить Украину, после чего та должна стать независимой от любых крупных игроков, сохранив «дружеские» отношения со всеми.

«Сделать так, чтобы он иногда своей хитростью, тем более, наш президент хитромудрый, чтобы он наоборот переиграл Путина, чтобы во что бы то ни стало спасти Украину», — подытожил Мартиросян.

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