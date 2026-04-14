Журналист Боуз: Зеленский забыл, что за членство в ЕС ему нужно платить

Президент Украины Владимир Зеленский, озвучивая требования Евросоюзу, забыл, что это он должен платить за членство в ЕС. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Попрошайка снова принялся за старое. Он что, не знает, что это он должен платить за членство в ЕС, а не наоборот?» — написал он.

До этого Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине сказал, что Украину нужно принять в Европейский союз, но не в формате «лайт»-версии.

При этом он подчеркнул, что Киев не устраивает «демоверсия» членства в ЕС и НАТО.

В свою очередь Мерц пообещал, что членство Украины в организации не будет «членством второго сорта», однако для этого потребуется выполнить несколько условий.

По итогам встречи Германия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

Ранее в российском посольстве рассказали, зачем Зеленский едет в Норвегию.