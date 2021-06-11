В Дании заявили, что РФ дважды за сутки нарушила воздушное пространство страны

В Министерстве обороны Дании заявили, что российские истребители дважды за сутки нарушили воздушное пространство страны. Об этом передает агентство Ritzau.

«Российские самолеты нарушили воздушное пространство Дании в районе Борнхольма, и ВВС страны пришлось поднять в воздух авиацию», — сказали в военном ведомстве.

В свою очередь, министр обороны Дании Трине Брамсен пояснила, что Копенгаген разбирается со случившимся.

«Такое происходит очень редко, так что такая ситуация представляется очень серьезной», — сказала министр.

С российской стороны комментариев не поступало.

Ранее российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик В-52Н Военно-воздушных сил США над Балтийским морем. Воздушная цель, приближающаяся к российским границам, была замечена средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря. Су-27 был поднят в воздух, чтобы опознать цель и не допустить нарушения границ России.