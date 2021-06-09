Тревога на военной базе в Техасе могла быть ложной, военные изучают такую возможность. Об этом сообщил представитель базы Брайан Лавлесс, пишет РИА «Новости».

«Мы расследуем это в настоящий момент», — ответил он на вопрос журналистов, изучается ли вариант ложной тревоги.

Лавлесс сказал, что уже есть некая информация, которая поможет прояснить ситуацию. В то же время уже есть надежные данные о минимум двух выстрелах. Военные выясняют, сколько человек открыли стрельбу.

Ранее стрельба произошла на объединенной авиабазе Военно-воздушных сил США Сан-Антонио в Техасе. Всему персоналу базы приказано незамедлительно принять меры по полному локдауну и занять укрытия. Позже военные сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.