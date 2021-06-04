Военнослужащую армии России приговорили к 8 годам колонии за измену

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащую российской армии Татьяну Кузьменко к восьми годам лишения свободы по делу о государственной измене, сообщает «Интерфакс».

Обвинительный приговор был вынесен 3 июня, о содержании уголовного дела данных нет, так как процесс был закрытым, а материалы дела — засекречены. Дело рассматривалось в особом порядке без рассмотрения доказательств, что подразумевает признание вины подсудимой.

Государственный обвинитель требовал для Кузьменко 12 лет колонии. Тем не менее, военнослужащая получит отсрочку на срок около двух лет — до достижения 14-летия ее ребенком.

Ранее в Белоруссии военнослужащий получил 18 лет колонии за госизмену. Капитан белорусского Генштаба Денис Урад, будучи спецсвязистом, передал оппозиционным Telegram-каналам секретный документ — письмо главы МВД страны о привлечении военнослужащих к поддержанию порядка во время протестов.