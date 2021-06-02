Минобороны Азербайджана заявило о нарушении границы армянскими солдатами

Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военнослужащие нарушили армяно-азербайджанскую границу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«1 июня около 20.00 вооруженные силы Армении в составе около 40 человек вошли на территорию Азербайджана в 400 метрах в направлении села Армудлу Кельбаджарского района Азербайджанской Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что армянские военные были выведены с азербайджанской территории. В Минобороны подчеркнули, что во время этой операции азербайджанская сторона оружие не применяла.

«Вторжение вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана - еще одна провокация, и ответственность за это полностью лежит на армянской стороне», — заявили в азербайджанском министерстве.

В азербайджанском оборонном ведомстве считают, что произошедшее говорит о том, что Армения стремится обострить ситуацию вдоль государственной границы между двумя странами.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало, что военные перехватили беспилотник Вооруженных сил Армении на границе двух стран.

До этого исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван поддерживает размещение российских пограничников и наблюдателей из других стран Минской группы ОБСЕ на границе с Азербайджаном.

Пашинян подчеркнул, что армянские власти согласны вывести свои войска из участка Сотк-Хознавар, когда на это согласится Баку. Он уточнил, что следующим шагом может стать демаркация и делимитация границ.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.