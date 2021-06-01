В ЛНР заявили об обстреле украинскими силовиками школы и яслей, в которых были дети

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что украинские силовики обстреляли в понедельник, 31 мая, школу и ясли-сад в поселке Золотое-5, когда в зданиях находились дети. Об этом сообщила представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева, передает Луганский информационный центр.

По ее словам, обстрелы производились в дневное время, но при этом никто из детей не пострадал.

Она отметила, что подобными действиями вооруженные силы Украины пытаются нагнетать обстановку в регионе.

«Они бьют по самому уязвимому, они бьют по детским учреждениям именно в тот момент, когда там находятся дети», — сказала Кобцева.

По данным ЛИЦ, ранее сотрудники представительства самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали последствия обстрела украинской стороной поселка Золотого-5, в результате которого было повреждено остекление средней школы № 4, яслей-сада «Березка» и жилого дома, сообщает агентство ЛИЦ.

21 мая представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что сотрудник Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.