НАТО увеличит финансирование Афганистана

НАТО усилит поддержку Афганистана, в том числе увеличит финансирование сил безопасности страны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, трансляция его выступления ведется на сайте организации.

Новость дополняется.

Ранее сообщалось, что военнослужащие США и их союзники по НАТО намерены покинуть Афганистан в июле, что опережает установленный президентом Джозефом Байденом срок 11 сентября.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.