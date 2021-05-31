Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении обстановку в Карабахе

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с исполняющим обязанности министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном обсудил ситуацию на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского оборонного ведомства.

«В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

Переговоры состоялись в понедельник, 31 мая. До этого, 28 мая, Вагаршак посещал Москву, где лично переговорил с российским министром.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Азербайджана попытались провести работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией. 13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.

Утром 27 мая Минобороны Азербайджана заявило о попытке шестерых армянских военнослужащих перейти границу страны. В Министерстве обороны Армении подтвердили «пленение» шестерых армянских военных в Гегаркуникской области у азербайджанской границы. В дальнейшем в Ереване заявили, что задержанные армянские военные не пересекали границу Азербайджана.

Впоследствии Пашинян выступил за размещение российских пограничников и наблюдателей из других стран Минской группы ОБСЕ на границе с Азербайджаном.