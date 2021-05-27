Украинские силовики заявили о гибели военного при обстреле в Донбассе

Украинские силовики заявили, что при обстреле в Донбассе возле населенного пункта Новотошковское в Луганской области погиб один военнослужащий. Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Север» в Facebook.

«В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью», — сообщила украинская сторона.

Отмечается, что был открыт ответный огонь. Силовики уведомили о нарушении режима тишины представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

21 мая представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что сотрудник Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.