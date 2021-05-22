В Крыму два летчика катапультировались из стоящего самолета Су-30СМ

Двум летчикам пришлось катапультироваться из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным ведомства, оба члена экипажа военного самолета остались живы. Катапультирование произошло в 18.50.

«Техник самолета получил ожоги», — уточнил собеседник.

Причина инцидента на аэродроме неизвестна.

Ранее истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтикой. 19 мая, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближающуюся к границе России.

Кроме того, сообщалось, что Россия разместит Су-34 на арктических островах. Как уточнял начальник штаба 45-й армии ВВС и ПВО Игорь Чуркин, с новой инфраструктурой авиация Северного флота сможет контролировать воздушное пространство в районе акватории Северного морского пути и обеспечит безопасность этой транспортной артерии.