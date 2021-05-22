Число погибших в результате крушения самолета ВВС Нигерии выросло до 11

Число жертв крушения самолета военно-воздушных сил Нигерии, разбившегося в пятницу, 21 мая, у аэропорта города Кадуна в одноименном штате, увеличилось до 11 человек. Об этом сообщила местная газета Punch.

В катастрофе погиб начальник штаба сухопутных сил Нигерии Ибрагим Аттаиру. Отмечается, что также погибли еще 10 офицеров, включая экипаж самолета.

Как уточняется, причиной крушения самолета могли стать плохие погодные условия.